«Дважды стреляли»: появились подробности нападения на экс-депутата Рады Царева

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 3 580 0

В Кремле не знают о нападении на экс-депутата Рады Олега Царева

«Дважды стреляли»: появились подробности нападения на экс-депутата Рады Царева

Фото: © РИА Новости/ Нина Зотина

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Информации о случившемся немного. Но об этом уже знают в Кремле.

Родные экс-депутата Верховной Рады Олега Царева подтвердили нападение на него. Сообщение с такой информацией появилось в его личном Telegram-канале.

Администратор блога рассказал, что на Царева напали ночью на территории санатория, после чего он был госпитализирован без сознания и с большой кровопотерей.

«Около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики», — говорится в сообщении.

Между тем в Кремле пока не располагают информацией о случившемся. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прокомментировать нападение не может.

В пятницу, 27 октября, появились сообщения о нападении на бывшего украинского депутата Олега Царева. Изначально появлялись данные о ножевых ранениях, но позднее власти Запорожской области опровергли такие сообщения, заявив, что в того стреляли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-депутат Рады Олег Царев находится в тяжелом состоянии после нападения.

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