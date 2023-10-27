В работе приложения Сбера произошел сбой

Пользователи столкнулись с неполадками при входе в свой аккаунт в смартфоне.
Фото: © РИА Новости/ Павел Бедняков
В работе приложения Сбера произошел массовый сбой. Неполадки наблюдаются у многих граждан, в этом убедился и 5-tv.ru.
В частности, сейчас не получается зайти в свой аккаунт через приложение «Сбербанк Онлайн» и его аналог — SBOL. При попытке входа сервис выдает сообщение об ошибке. Также указано, что специалисты занимаются восстановлением работы сервиса.
С неполадками столкнулись как пользователи Android, так и iOS.
Позднее в пресс-службе кредитной организации сообщили о восстановлении работы всех сервисов Сбера.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Решение принято советом директоров ЦБ.
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