В работе приложения Сбера произошел сбой

В работе приложения Сбера произошел массовый сбой. Неполадки наблюдаются у многих граждан, в этом убедился и 5-tv.ru.

В частности, сейчас не получается зайти в свой аккаунт через приложение «Сбербанк Онлайн» и его аналог — SBOL. При попытке входа сервис выдает сообщение об ошибке. Также указано, что специалисты занимаются восстановлением работы сервиса.

С неполадками столкнулись как пользователи Android, так и iOS.

Позднее в пресс-службе кредитной организации сообщили о восстановлении работы всех сервисов Сбера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Решение принято советом директоров ЦБ.