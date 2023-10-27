Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15% годовых

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 193 0

Прежде ставка находилась на уровне 13%.

Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15% годовых

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Центробанк поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Решение принято советом директоров ЦБ, сообщается на официальном сайте регулятора.

Прежде ставка находилась на уровне 13%. Однако, как отметили в Банке, инфляционное давление на экономику осталось высоким и даже заметно усилилось, что складывается выше ожиданий ЦБ.

«Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования. Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее», — говорится в сообщении.

Исходя из экономической ситуации, регулятор намерен и дальше вести жесткую денежно-кредитную политику, чтобы вернуться к показателю инфляции 4%. Планируется, что такой она будет в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России стало возможным приобрести доллары и евро в банкоматах. Такую услугу запустил банк Тинькофф.

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