Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15% годовых

Центробанк поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Решение принято советом директоров ЦБ, сообщается на официальном сайте регулятора.

Прежде ставка находилась на уровне 13%. Однако, как отметили в Банке, инфляционное давление на экономику осталось высоким и даже заметно усилилось, что складывается выше ожиданий ЦБ.

«Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования. Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее», — говорится в сообщении.

Исходя из экономической ситуации, регулятор намерен и дальше вести жесткую денежно-кредитную политику, чтобы вернуться к показателю инфляции 4%. Планируется, что такой она будет в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России стало возможным приобрести доллары и евро в банкоматах. Такую услугу запустил банк Тинькофф.