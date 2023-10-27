Сотни жертв: самые известные животные-людоеды в истории

Крокодил в африканском государстве Бурунди съел более 300 человек
Фото: www.globallookpress.com / Kenneth Garrett
Хищники редко выбирают человека в качестве своей добычи, но, к сожалению, такие случаи зафиксированы в мировой истории.
Большинство хищных животных могут напасть на человека, если они голодны или защищаются. Однако в прошлом существовали и такие, кто целенаправленно охотился на людей. Самые известные случаи — в материале 5-tv.ru.
Львы из Цаво
Два льва-людоеда чуть меньше года ели людей на территории современной Кении в 1898 году. Тогда рабочие прокладывали Угандийскую железную дорогу, и на протяжении десяти месяцев подвергались нападениям хищников.
Сообщается, что львы убили и съели не менее 135 рабочих. В итоге строительство дороги все же приостановили. Эту историю в своей книге «Людоеды из Цаво» описал Джон Паттерсон.
Демон Чампавата
Чампаватская тигрица, или Демон Чампавата, нападала на людей в Индии в начале ХХ века и за короткий период съела около 200 человек. Встревоженные местные жители вынудили армию поймать или убить зверя, но солдатам удалось только прогнать ее в сторону Индии.
Там жертвами тигрицы стали еще 236 человек. Людоеда выследил и убил охотник Джим Корбетт.
При осмотре тела тигрицы выяснилось, что ее клыки сильно повреждены, и люди пришли к выводу, что это и побудило ее охотиться не на животных, а на более легкую добычу.
Акулы из Нью-Джерси
В начале ХХ века на курортах побережья Нью-Джерси была зафиксирована целая серия нападений белых акул на отдыхающих. Жертвами «челюстей» стали пять человек, одному из них удалось выжить.
Причем акулы атаковали не только вдали от берега, но и на мелководье. И, хоть некоторым из раненых удалось выбраться на берег, из-за потери конечностей они теряли слишком много крови, чтобы выжить.
Кстати, именно после этого случая белые акулы заработали плохую репутацию в мире и были признаны одними из самых опасных обитателей моря.
Леопард из Рудрапраяга
Самец индийского леопарда убил по меньшей мере 125 человек с 1918 по 1926 годы в округе Рудрапраяг. По информации издания The Indian Express, людоед нападал на поселения и утаскивал своих жертв, а позже съедал.
Его убил тот же охотник, что и чампаватскую тигрицу. И вновь, по мнению специалистов, причиной того, что леопард нападал именно на людей, стали больные зубы животного.
Крокодил Густав из Бурунди
Никольский крокодил длиной около семи метров, получивший кичку Густав, убил как минимум 300 человек. Примечательно, что по сей день Густав обитает на юго-востоке Африки в небольшом государстве Бурунди.
Местные жители утверждают, что он убивает людей ради удовольствия. На его шкуре множество шрамов от ножей, копий и даже пуль, но ни один человек не выжил в схватке с Густавом. Именно этот крокодил является «вдохновителем» многих фильмов ужасов.
Ранее 5-tv.ru писал о самых жутких людях-каннибалах в мировой истории.
Читайте также
93%
-0.34 98.35
-0.39
Нашли ошибку?