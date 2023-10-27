Сегодня, 27 октября, все еще наблюдается политическая напряженность. Горячие точки — Палестина и Израиль. Вооруженный конфликт не удается остановить. Бьется в истерике и «коллективный Запад» из-за Украины. Что будет дальше? Все подробности — в ежедневной подборке на сайте 5-tv.ru.

ЦБ снова поднял ключевую ставку, реакция последовала: самые важные события дня 1/5 © РИА Новости/ Нина Зотина 2/5 www.globallookpress.com / Vladimir Baranov 3/5 ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ 4/5 © РИА Новости / Артем Житенев 5/5 Марченко Анна / ТАСС Уголовное дело о покушении возбуждено после нападения на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. Установлено, что нападение совершено в ночь на пятницу, 27 октября, в Ялте. В настоящее время специалисты проводят необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств и причин случившегося. Первые сообщения о нападении на бывшего украинского депутата Олега Царева появились в СМИ утром. Изначально появлялись данные о ножевых ранениях, но позднее власти Запорожской области опровергли такие сообщения, заявив, что в того стреляли. По некоторым данным, Царев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Между тем в Кремле заявили, что не располагают информацией о нападении. Центробанк поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Решение принято советом директоров ЦБ, сообщается на официальном сайте регулятора. Прежде ставка находилась на уровне 13%. Однако, как отметили в Банке, инфляционное давление на экономику осталось высоким и даже заметно усилилось, что складывается выше ожиданий ЦБ. Россия прекратит действие соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве в начале 2024 года. Для такого заявления в министерство иностранных дел РФ был вызван финский посол Антти Хелантеря, сообщила пресс-служба ведомства. Таким образом Россия отвечает на конфронтационные действия Финляндии, в том числе разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между населениями двух стран, а также дискриминацию россиян в вопросах выдачи виз. Соглашение, которое будет разорвано, подписано в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Законопроект о праве школьных учителей регулировать использование средств связи на уроках могут принять до конца осенней сессии Госдумы. Ученикам за использование телефона на уроке может грозит замечание, вызов родителей в школу или разговор с директором. Также педагоги могут регулировать использование и других гаджетов — например, умных часов. Все эти меры, по словам Казаковой, направлены на то, чтобы убрать отвлекающие факторы и помочь ребенку сосредоточиться. В марте сообщалось, что Госдума работает над законом, который запретит снимать фото и видео в школах. Сейчас включить запись на уроке может кто угодно: школа считается общественным местом. Учителя говорят, что дети злоупотребляют своим правом, выводят педагогов из себя и отвлекаясь от получения знаний. Жители Украины устроили митинги с требованием провести демобилизацию боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся на фронте с начала российской спецоперации. Участники митинга, в том числе и родственники боевиков, вышли на улицы в Киеве, Одессе и Полтаве с плакатами, на которых написали призывы к скорейшей демобилизации. Они также указали, сколько дней военнослужащие ВСУ находятся в строю. Боевики не проходили ротацию с февраля 2022 года, а теперь они истощены физически и морально. При этом СМИ сообщают, что по всей Украине прошло уже 17 аналогичных акций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине признали уязвимое место ВСУ на поле боя.