Песков: Путин с пониманием воспринял часть предложений Трампа по Украине

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 29 0

Большую часть телефонной беседы лидеры двух стран посвятили поиску путей снижения напряженности вокруг Киева.

Как Путин отнесся к предложениям Трампа по Украине

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Президент России Владимир Путин с пониманием воспринял часть предложений американского лидера Дональда Трампа по снижению напряженности вокруг Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«В ходе разговора президент России с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны по шагам, направленным на деэскалацию», — заявил официальный представитель Кремля.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 9 октября по инициативе американской стороны. Большую часть беседы лидеры посвятили вопросам урегулирования конфликта на Украине.

После беседы Трамп заявил о договоренности по поставкам российского дизеля на американский и мировой рынки. По его словам, Россия должна сразу поставить более 300 тысяч тонн топлива, еще 500 тысяч тонн — в ноябре. Затем, как утверждает президент США, объем поставок может вырасти еще на миллион тонн.

Американский лидер также допустил, что за короткий срок Россия сможет поставить до трех миллионов тонн дизельного топлива.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Песков: Путин с пониманием воспринял часть предложений Трампа по Украине

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