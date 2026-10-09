Москва готова помочь Тегерану урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом Владимир Путин сообщил иранскому коллеге Масуду Пезешкиану. Эту тему они обсудили в Туркменистане, где проходит сразу несколько важных мероприятий, в том числе заседание Совета глав государств СНГ.

Там ищут ответы на общие вызовы, в том числе это киберугрозы, борьба с преступностью и экономические барьеры. Российский лидер призвал убрать торговые препоны и сделать партнерство Содружества еще более тесным. Важные заявления выслушал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий

В зале совместного фотографирования лидеров — или «family photo» — туркменские красные ковры не только на полу, но и на стене. Атмосфера действительно семейная, почти домашняя. Вот и президент Таджикистана чем-то сильно рассмешил Владимира Путина. Этот саммит СНГ — юбилейный, содружеству 35 лет, а значит, есть повод поговорить о достижениях.

«За три с половиной десятилетия содружество действительно прошло по-настоящему большой путь, утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения. Именно благодаря СНГ удалось сохранить, а по многим направлениям даже нарастить наработанные нашими народами за века проживания в едином государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи», — сказал президент России Владимир Путин.

На совещании в узком составе Путин подробно говорил об экономике. Товарооборот России с партнерами по СНГ уверенно растет, за первую половину этого года прибавил 12%. А в 2025-м превысил 110 миллиардов долларов. Впрочем, и не в долларах он.

«Практически все взаиморасчеты выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между нашими государствами превысила 90%. Это позволяет углублять экономическую кооперацию, несмотря ни на какие внешние влияния и конъюнктуру, но не только торговать, но и развивать рынок капитала, осуществлять встречные инвестиции», — сказал президент России Владимир Путин.

Но, конечно, главное, что связывает страны СНГ, — общая история, переплетение традиций и культур и, безусловно, язык.

«Мощной объединяющей силой на всем обширном пространстве содружества является русский язык, об этом тоже говорилось сегодня. В этом году был дан старт деятельности международной организации по русскому языку», — сказал президент России Владимир Путин.

После заседаний в узком и расширенном составах лидеры подпишут ряд совместных документов. Саммит проходит на территории курортного комплекса «Аваза», на побережье Каспия. И это тоже не случайно.

Каспийское море и само становится предметом переговоров. Россия, Туркменистан, Азербайджан, Казахстан и Иран отдельно встречаются в рамках «Каспийского экологического саммита». На котором лидеры должны договориться, как разумно использовать крупнейший на Земле замкнутый водоем.

Каспий мелеет — с 1995 года уровень моря снизился почти на три метра. Водный баланс изменился — Волга приносит меньше воды, что влияет и на масштабные совместные проекты. Растут расходы на углубление портов и строительство инфраструктуры, необходимой, в том числе, для развития транспортного коридора «Север—Юг». Он должен обеспечить российским товарам выход в Индийский океан. «Каспийской пятерке» предстоит найти баланс между экономическими планами и экологической реальностью.

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