С трудом передвигается: появились печальные вести о 77-летнем Добрынине

|
Алина Крылова
Алина Крылова 626 0

Лев Лещенко сообщил о болезни Вячеслава Добрынина

С трудом передвигается: появились печальные вести о 77-летнем Добрынине

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист последние годы не появляется на сцене и не дает интервью.

77-летний Вячеслав Добрынин так и не сумел восстановиться после инсульта. В 2018 году знаменитый певец и композитор пережил сильнейший удар, который обернулся для него долгим пребыванием в больнице. Тогда же медики диагностировали у артиста транзиторную ишемическую атаку, при которой повреждаются ткани головного мозга.

С тех пор прошло пять лет, но Добрынин практически полностью отказался от съемок. Последними подробностями состояния своего близкого друга в эфире одной из популярных программ на YouTube поделился народный артист Лев Лещенко. По словам последнего, Добрынин сильно сдал и очень слаб.

«Со Славой я прожил жизнь. Мой любимый человек, композитор. К сожалению, он сейчас болен… Мы с ним прошли по разным маршрутам жизни», — цитирует Лещенко портал utro.ru.

Сразу после выписки сам Добрынин признавался, что ему очень тяжело даются обыкновенные шаги. Недуг заместил собой практически все, что до этого имел композитор: боль вытеснила счастье гастролей и овации поклонников.

«Сейчас мне плохо относительно того периода, когда был бодрячком, когда ходил и песню пел „Все, что в жизни есть у меня“. А все, что в жизни есть у меня — это болезнь, плохое настроение, плохое самочувствие. Не хожу на съемки, потому что устаю и тяжело говорить», — делился Вячеслав Григорьевич.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как себя чувствует Александра Пахмутова после смерти мужа.

 

-2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 30 октября по 5 ноября

Последние новости

0:23
Связаны ли прыщи на определенной части лица с заболеваниями внутренних органов?
0:07
США хотят начать выпускать новый тип ядерной бомбы
23:50
Украинские СМИ сообщили, что покушение на Олега Царева организовала СБУ
23:33
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку
23:16
Тело пропавшего на Украине британского наемника обнаружили в канализации
23:00
С трудом передвигается: появились печальные вести о 77-летнем Добрынине

Сейчас читают

"Ничего выдающегося в нем не было": феномен Виктора Цоя объяснили в двух словах
«Битва амбиций»: почему европейские политики ругаются из-за Израиля
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
В Сызрани нейрохирурги впервые провели сложную операцию на позвоночнике. Видео

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео