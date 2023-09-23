«Всех поблагодарила»: Лещенко рассказал о состоянии Пахмутовой после смерти мужа

Лев Лещенко: Пахмутова держится стойко после смерти Добронравова
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Кто постоянно находится рядом с Александрой Пахмутовой?
16 сентября композитор Александра Пахмутова потеряла мужа. Поэт-песенник Николай Добронравов ушел из жизни в 94 года после продолжительной болезни. О том, как сейчас себя чувствует Александра Николаевна, KP.RU рассказали певец Лев Лещенко и брат Добронравова — Дмитрий Николаевич.
Как передает издание, народный артист РСФСР Лев Лещенко в день похорон находился рядом с Александрой Николаевной с утра и до вечера, сопровождал от храма, где прошло отпевание, до Новодевичьего кладбища.
«Чувствует она себя неплохо. Всем позвонила, поблагодарила, что были рядом с ней в такой трудный день. Держится стойко. Александра Николаевна — большая молодец. Хотя, конечно, ей тяжело — это была удивительная пара», — поделился певец.
«Аля хорошо держится, она мужественный человек. Ей помогает мой сын. Мы видимся почти каждый день. 24 сентября будем 9 дней, как не стала Коли. Обязательно встретимся — помянем его», — сообщил брат Николая Николаевича.
Он также добавил, что Александра Пахмутова сейчас живет с помощницей по хозяйству, которая была сиделкой, когда Николай Добронравов болел.
Ранее 5-tv.ru писал, что Александра Пахмутова хочет быть похоронена рядом с Николаем Добронравовым.
- 22 сент
- Александра Пахмутова хочет быть похоронена рядом с Николаем Добронравовым
- 20 сент
- И даже сердце сжалось: как Москва прощалась с Николаем Добронравовым
- 20 сент
- Николая Добронравова похоронили рядом с первым министром обороны СССР
- 20 сент
- Венки от Путина и Пахмутовой: как выглядит могила поэта Добронравова
- 20 сент
- Поэта Николая Добронравова проводили в последний путь под бурные аплодисменты
- 20 сент
- Друзья и коллеги проводили в последний путь поэта-песенника Николая Добронравова
- 20 сент
- Атлас и бронза: появились новые подробности похорон Николая Добронравова
- 20 сент
- Пахмутова не может выйти на улицу после смерти мужа: «Налетели, словно коршуны»
- 20 сент
- «Плачет, не переставая»: состояние Пахмутовой продолжает ухудшаться
- 19 сент
- Море слез: Пахмутова положит в гроб Добронравова дорогую вещь
Читайте также
38%
-0.04 102.25
-0.11
Нашли ошибку?