«Всех поблагодарила»: Лещенко рассказал о состоянии Пахмутовой после смерти мужа

Кто постоянно находится рядом с Александрой Пахмутовой?

16 сентября композитор Александра Пахмутова потеряла мужа. Поэт-песенник Николай Добронравов ушел из жизни в 94 года после продолжительной болезни. О том, как сейчас себя чувствует Александра Николаевна, KP.RU рассказали певец Лев Лещенко и брат Добронравова — Дмитрий Николаевич.

Как передает издание, народный артист РСФСР Лев Лещенко в день похорон находился рядом с Александрой Николаевной с утра и до вечера, сопровождал от храма, где прошло отпевание, до Новодевичьего кладбища.

«Чувствует она себя неплохо. Всем позвонила, поблагодарила, что были рядом с ней в такой трудный день. Держится стойко. Александра Николаевна — большая молодец. Хотя, конечно, ей тяжело — это была удивительная пара», — поделился певец.

«Аля хорошо держится, она мужественный человек. Ей помогает мой сын. Мы видимся почти каждый день. 24 сентября будем 9 дней, как не стала Коли. Обязательно встретимся — помянем его», — сообщил брат Николая Николаевича.

Он также добавил, что Александра Пахмутова сейчас живет с помощницей по хозяйству, которая была сиделкой, когда Николай Добронравов болел.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александра Пахмутова хочет быть похоронена рядом с Николаем Добронравовым.