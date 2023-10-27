В Новосибирске пациент психбольницы напал на медика и сбежал

Вопиющий по своей жестокости случай произошел в психиатрической больнице Новосибирска. Там пациент с алкогольной зависимостью напал на медработника, а затем сбежал.

По информации Следственного управления СК России по Новосибирской области, ЧП с участием медицинского работника произошло днем 27 октября. Буйный мужчина подозвал к себе медсестру, а затем в ультимативной форме потребовал дать ему смартфон, чтобы позвонить. Когда услышал отказ — пришел в ярость: откуда ни возьмись, он выхватил шуруповерт и накинулся с ним на испуганную женщину.

Воспользовавшись замешательством вбежавших очевидцев, пациент психбольницы нырнул в проем двери и сбежал.

«Довести умысел на убийство фигуранту по делу не удалось, так как сотрудники больницы пресекли его действия», — говорится в сообщении.

45-летней пострадавшей оказали необходимую помощь. Со рваной раной и ушибом головы женщину экстренно доставили в больницу. Сбежавшего пациента разыскивают. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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