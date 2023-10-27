В МГИМО назвали отношения России и Евросоюза хроникой деградации

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 10 0

В отношениях между сторонами были серьезные противоречия и до 2022 года. Но какие?

В МГИМО назвали отношения России и Евросоюза хроникой деградации

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

История отношений России с Евросоюзом выглядит как постепенная хроника деградации отношений. Об этом заявил на пресс-конференции в МИЦ «Известия» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО, кандидат экономических наук Егор Сергеев.

«Если взглянуть на историю нашего взаимодействия с ЕС. Это история попытки наладить отношения в условиях большого количества существующих противоречий. Институционально эта история выглядит как постепенная хроника деградации отношений. Проблемы накапливались в этих двусторонних связях достаточно давно, как только находились какие-то вопросы, для того чтобы наладить там новое взаимодействие, допустим, соглашение о безвизовых путешествиях, находилась обязательно страна ЕС», — заявил Сергеев.

Он также отметил, что в отношениях были серьезные противоречия и до 2022 года.

«Как только ЕС решал, что у него возникает возможность на постсоветском пространстве проводить более активную политику и вовлекать отдельные государства постсоветского пространства, главным образом восточноевропейские, естественно, что возникала озабоченность и в российском политическом руководстве, связанная с тем, а не будет ли это нарушением традиционных связей между Россией и нашими соседями по постсоветскому пространству, по бывшему Советскому Союзу», — добавил сотрудник МГИМО.

Сергеев указал, что таких противоречий великое множество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС сделал денежный выбор между Украиной и Палестиной.

-2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 30 октября по 5 ноября

Последние новости

1:39
Приснились деньги: ждать богатства наяву?
1:20
Израиль расширяет масштабы сухопутной операции в Газе: к чему это приведет
1:00
В ЮАР родителей прогульщиков школы будут сажать в тюрьму
0:39
Минобороны подтвердило назначение Афзалова на должность главнокомандующего ВКС РФ
0:23
Связаны ли прыщи на определенной части лица с заболеваниями внутренних органов?
0:07
США хотят начать выпускать новый тип ядерной бомбы

Сейчас читают

"Ничего выдающегося в нем не было": феномен Виктора Цоя объяснили в двух словах
Связаны ли прыщи на определенной части лица с заболеваниями внутренних органов?
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
В Сызрани нейрохирурги впервые провели сложную операцию на позвоночнике. Видео

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео