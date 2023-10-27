Одним — да, другим — нет: ЕС сделал денежный выбор между Украиной и Палестиной

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ЕС решил выделить 50 миллионов евро на гуманитарную помощь сектору Газа

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Режиму Владимира Зеленского предполагалось направить 50 миллиардов евро.

Евросоюз выделит еще 50 миллионов евро на помощь населению Газы, часть из них потратят уже 27 октября на доставку двух партий гуманитарной помощи. Об этом на саммите в Брюсселе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

А вот военную помощь Украине союзники так и не смогли согласовать. Киеву предполагалось направить 50 миллиардов евро.

Но Венгрия и Словакия выступили против, а одним из аргументов стала коррупция на Украине. Не жаждут помогать режиму Владимира Зеленского и в Вашингтоне.

По данным The Wall Street Journal, сенаторы-республиканцы разработали законопроект, разделяющий поддержку Израиля и Украины, чтобы помогать только ближневосточному союзнику США.

Новый спикер палаты представителей Майк Джонсон добавил, что Белый дом должен отчитаться об уже потраченных средствах на Украину. Ну а в Пентагоне объяснили уменьшение ассигнований Киеву провальными результатами контрнаступления.

Ранее 5-tv.ru писал, как перемены в Конгрессе США повлияют на Украину.

Тема:
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