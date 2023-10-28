Дочь Успенской показала себя без макияжа после пластики — фото

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 45 0

Татьяна Плаксина опубликовала фото в соцсетях без макияжа

Дочь Успенской показала себя без макияжа после пластики — фото

Фото: Instagram* @pacha_tati

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Певица удивила свою интернет-аудиторию и получила море комплиментов.

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после пластической операции впервые показала себя без макияжа. Фотографию она опубликовала в своем блоге в соцсетях.

Татьяна ПлаксинаТатьяна Плаксина. Instagram* pacha_tati

Подписчики в комментариях посыпали звездную дочь комплиментами. По мнению большинства интернет-пользователей, Плаксиной очень идет природная, наутральная красота.

«Чем натуральнее, тем красивее, харизматичнее. Вам очень подходит стиль быть естественной», — написала одна из ее подписчиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Успенской серьезно предупредили насчет пластики. Косметолог Анна Красота по фотографиям звезды проанализировала ее внешность. Специалист заключила, что Татьяна в плане формы губ добилась идеального баланса. По мнению косметлога, ей следует на этом остановиться.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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