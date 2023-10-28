Что сейчас происходит в Донецкой области?

Положение украинских боевиков в Донецкой области крайне плачевно. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер, отметив, что победить российскую армию просто невозможно.

В интервью для YouTube-канала Gegenpol он рассказал, что защитники Донбасса уготовили для ВСУ такую ловушку, которую просто нельзя обойти.

«Они не смогут сдержать русских. Украина жертвует всем, что есть, лишь бы удержать позиции в Донецкой области, такая тактика обернулась стратегической победой России», — добавил Риттер.

Экс-разведчик также подчеркнул, что украинским террористам уже не удастся создать никаких укреплений, чтобы устоять на оккупированных территориях.

«Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск», — укрепился в мысли Скотт Риттер.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

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