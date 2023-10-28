Воины-десантники: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 32 0

Минобороны показало кадры работы экипажей танков Т-80 в зоне СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Российские силы продолжают громить противника на поле боя.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Боевое слаживание

Минобороны показало кадры боевого слаживания подразделения ульяновского гвардейского соединения ВДВ на полигоне в Западном военном округе.

Под руководством опытных командиров десантники отрабатывают практические вопросы штурмовых действий по захвату опорного пункта, а также отражению контратак противника.

Занятия на полигоне проходят ежедневно и в любую погоду.

Танки Т-80

Экипажи кочующих танков Т-80 успешно уничтожающих военную технику и живую силу ВСУ на всех участках фронта. На кадрах танкисты бьют по заданной цели с закрытых огневых позиций на красно-лиманском направлении.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
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