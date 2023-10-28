Российские бойцы уничтожили командный пункт ВВС Украины в Кировоградской области

Объект был поражен на аэродроме «Канатово».
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные ликвидировали командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины на аэродроме «Канатово» в Кировоградской области. Об этом сегодня, 28 октября, сообщили в Минобороны РФ в рамках брифинга о ситуации в зоне проведения спецоперации.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией на аэродроме „Канатово“ в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС России на запорожском направлении уничтожили три танка ВСУ, включая Leopard.
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