«Забрать самое ценное»: певица МакSим рассказала о предательстве
МакSим: близкие хотели удочерить моих детей, когда я была в коме
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Артистка разочаровалась в своих близких людях после комы, вызванной тяжелым течением коронавируса.
Певица МакSим рассказала о предательстве близких людей, в тот период, когда она лежала в коме. Трагедией звезда поделилась во время интервью на одном из YouTube- каналов.
«Близкие люди начали узнавать, как удочерить моих детей для того, чтобы оформить на себя имущество. Спустя время оказалось, что люди, с которыми я работала много лет, подделывали мою подпись, пока я была в коме», — поведала поп-звезда.
По ее словам, она не стала ничего с них требовать и решила обойтись без разборок. Просто отпустила, и стало легче. Исполнительница добавила, что понимала, что эти люди воровали у нее, хоть и не представляла, в каком количестве. Отмечается, что после произошедшего круг общения певицы значительно сократился.
Ранее 5-tv.ru писал, как МакSим чувствует себя после реабилитации. Летом 2023 года она рассказала, что лечится от алкогольной зависимости.
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