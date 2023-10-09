Потеряла все волосы: как МакSим чувствует себя после реабилитации

Последние несколько лет были не самыми простыми в жизни МакSим. Как прошла ее реабилитация в клинике и о чем мечтает теперь певица, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица МакSим рассказала, что мечтает о большой семье. Правда, что 40-летняя артистка собирается взять ребенка из детского дома? Как она чувствует себя после лечения алкогольной зависимости? Кто уговорил звезду поехать в турне, несмотря на проблемы со здоровьем? И почему мама МакSим хочет, чтобы дочь навсегда ушла из шоу-бизнеса? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я очень долго и упорно убивала в себе все чувства. Мне делали так больно, что я не хотела больше чувствовать ничего. Я стала пустая. Знаете, как в сказке: что воля, что неволя», — призналась певица.

Летом 2023 года певица МакSим рассказала, что лечится от алкогольной зависимости. Это признание далось ей непросто. Но артистка слишком устала от слухов и домыслов. И решила быть честной со своими поклонниками.

«Мне кажется, что честно сказать о своих проблемах и потом еще пойти их решать — это заслуживает уважения», — высказался певец Егор Крид.

Сейчас МакSим продолжает путь к новой жизни без вредных привычек. Но делает это уже дома. Артистка уверена: она бы не смогла справиться без поддержки семьи.

«Моя Сашка — мой лучший друг, моя старшая дочь. Она со мной проводила время. Она была моей няней», — заявила звезда.

Александра и младшая наследница певицы Мария стараются во всем помогать маме, оберегают и очень дорожат. Ведь однажды они чуть ее не потеряли.

В июня 2021 года вся страна молилась о здоровье МакSим. Пневмония, аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), медикаментозная кома. Каждый день в СМИ появлялись все более пугающие новости о состоянии звезды.

«Там практически моего организма-то не было. Вместо сердца работал аппарат ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация — Прим.ред.). Вместо многих других органов работали аппараты. В меня было влито больше десяти литров донорской крови», — поделилась МакSим.

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Певица смогла преодолеть болезнь, но столкнулась со страшными последствиями. Организм пережил стресс и никак не мог восстановиться.

«Я вышла из больницы, давала интервью одно. И буквально после этого интервью, через несколько дней, я потеряла все волосы. Вообще все. Оставался здесь клок (показывает. — Прим. ред.) и здесь», — рассказала исполнительница.

Однако, несмотря на все трудности, МакSим была счастлива. Ведь самое главное — она снова могла дышать. Люди, которые в тот момент находились рядом, внушали ей, что надо срочно возвращаться на сцену. Уверяли: она полностью здорова и спокойно перенесет гастрольный тур. МакSим их послушалась и отправилась в турне с символическим названием «Я буду жить».

«Меня, знаете, легко взять на слабо. Очень близкий мне человек, который говорил, что я королева, что я не должна быть артисткой-шутом гороховым, мне сказал: „Что ты не работаешь? Ноги, руки есть“. Я тогда еле-еле вставала с кровати. Я так встала в позу и решила ехать», — уточнила звезда.

Очень скоро артистка поняла, что не рассчитала свои силы. Каждое выступление становилось для нее тяжелым испытанием.

«Потом уже пошли все: и упадок сил, и обмороки, и панические атаки, и эпилептические приступы», — перечислила певица.

МакSим не хотела разочаровывать поклонников и отменять концерты. Она пыталась решить проблему с помощью алкоголя. Но это лишь усугубило ситуацию. После выступлений в Твери и Сочи стало понятно: надо останавливать тур. Артистка испугалась за свое здоровье. И поехала в клинику.

«Пройдя все эти этапы, пройдя кому и все эти переживания, где-то страдания, у меня появилось смирение, легкость, какое-то такое внутреннее освобождение, что ли», — отметила певица.

Сейчас МакSим чувствует себя гораздо лучше. Она вернулась к работе. Много времени проводит с учениками. Когда артистка только открыла свою школу искусств, ее мама очень обрадовалась. Светлана Викторовна с самого начала была не в восторге от профессии дочери. И теперь надеялась: может Марина забудет о шоу-бизнесе и займется другим делом?

«Она же сама педагог. И каждая мама хочет видеть в своем ребенке свое продолжение. Здесь она увидела кусочек себя. И она так надеется, что я перейду полностью в область школы», — рассказала артистка.

Но МакSим не собирается бросать сцену. Ей слишком нравится выступать и делиться своей энергией со зрителями.

«Выходя на сцену, я чувствую себя дома, я чувствую себя своей. Мне хочется своему оркестру говорить после каждой сыгранной сложной партии спасибо, каждому человеку говорить спасибо», — заявила она.

Артистка признается: единственное, чего ей сейчас не хватает, — это любви. Но найти достойного мужчину сильной женщине так непросто.

«Я, например, никогда не хотела замуж. Не хотела. А сейчас я понимаю, что неплохо бы к кому-нибудь так прильнуть», — призналась певица.

МакSим мечтает о большой семье. Говорит, что хотела бы стать мамой в третий раз. Подарить нежность и заботу тому, кто в этом по-настоящему нуждается.

«Наверное, больше в моем случае речь у меня в мыслях заходит о приемном ребенке. Такие мысли есть, да», — сказала исполнительница.

МакSим уверена: ее не просто так оставили на этом свете. И намерена воспользоваться вторым шансом сполна.