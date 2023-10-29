«Он айтишник»: Гоша Куценко рассказал, понравился ли ему будущий зять

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 35 0

Гоша Куценко рассказал, как принял будущего зятя: «Он айтишник»

«Он айтишник»: Гоша Куценко рассказал, понравился ли ему будущий зять

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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27-летняя дочь актера познакомила отца со своим парнем.

Актер Гоша Куценко в эфире федерального телеканала похвастался будущим зятем. По словам артиста, возлюбленный ее дочери работает программистом. Об этом пишет StarHit.ru.

Отмечается, что 27-летняя дочь звезды российского кино Полина пошла по стопам родителей. Ее мать — известная артистка Мария Порошина, с которой Куценко расстался после пяти лет гражданского брака, сохранив при этом дружеские отношения. За плечами девушки подготовительные курсы при Школе-студии МХАТ. Она является выпускницей театрального института им. Бориса Щукина.

Звездная дочь начала встречаться с парнем не так давно, однако он уже знаком с ее родителями.

«Он айтишник, хороший парень, не из актерской среды», — поделился Куценко в эфире телевизионного шоу.

Сама же Полина сказала, что пока не готова сделать серьезный шаг, так как для этого следует повзрослеть.

«Я хочу сама перестать быть ребенком. Я все успею, это обязательно будет, но нужно вырасти до конца. Я просто очень ответственно к этому подхожу, я очень хочу уделять свободное время детям. Вижу, что мама успевает, но это трудно очень», — высказалась наследница заслуженного артиста РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Куценко признался, что обожает сниматься в постельных сценах.

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