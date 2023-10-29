«Все по-настоящему»: Куценко признался, что обожает сниматься в постельных сценах

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 74 0

Актер Гоша Куценко признался, что обожает сниматься в постельных сценах

«Все по-настоящему»: Куценко признался, что обожает сниматься в постельных сценах

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Актер готов играть страсть на съемочной площадке без остановки. Но что об этом думает его жена?

Звезда фильма «Любовь-морковь» Гоша Куценко, кажется, наступает на пятки своему знаменитому лысому коллеге из «фильмов для взрослых». Заслуженный артист России признался в эфире одного из федеральных телеканалов, что обожает постельные сцены. В них он снимается редко, но каждый раз ждет с нетерпением.

«Я считаю, что это тот редкий случай, когда не надо играть — надо целоваться по-настоящему. Я все продюсеров просил: пропишите по дружбе мне в сценарии постельные сцены и поцелуи. А потом говорил актрисам: ой, представляешь, постельная сцена! Потом с Кристиной Орбакайте в четырех картинах мы сыграли. Хорошо! Все по-настоящему», — признался актер.

Куценко рассказал, что его супруга спокойно смотрит на такой расклад. Да и плюс у самого актера руки развязаны. Ведь его жена сама снималась в постельных сценах. В работе у Куценко, как он признался, две радости. Это гонорар и интимные сцены.

Также актер оказался галантным джентльменом. Дело в том, что его всегда заботит комфорт его партнерш по съемкам.

Актер может ссориться с режиссером из-за определенных реплик и действий в сценарии, но когда дело доходит до поцелуев, то его не остановить. Он готов это делать бесконечно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Куценко рассказал о поцелуях в постельных сценах.

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