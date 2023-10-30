Шольц заявил о желании ФРГ получать газ из Нигерии

Цены и объем газа будут определены в ходе переговоров немецких и нигерийских компаний.

Германия рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии — лидера Африки по добыче голубого топлива. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне визита в страну.

«Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниям», — сказал политик изданию Punch.

Шольц добавил, что цены и объем газа будут определены в ходе переговоров немецких и нигерийских компаний.

О намерении Европы заменить российский газ африканским Bloomberg сообщал еще в мае прошлого года, ссылаясь на черновик соответствующего документа Евросоюза.

В публикации отмечалось, что страны Африки, особенно в западной части континента, например, Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают нереализованный потенциал в сфере сжиженного природного газа.

Ранее в этот день украинское издание опубликовало заявление главы «Нафтогаза» Алексея Чернышова о том, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года.

По словам Чернышова, сейчас Украина не разрывает контракт «исключительно из-за европейских партнеров», так как не хочет ограничить их в возможности получать газ и готовиться к зиме.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кому и чем грозит разрыв газового договора РФ и Украины.