«Удар по экономике»: кому и чем грозит разрыв газового договора РФ и Украины

Аналитик Юшков: разрыв газового договора РФ и Украины вызовет рост цен
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Транзит российского газа через Украину может прекратиться до окончания срока действия соглашения.
Разрыв договора о транзите газа между Украиной и Россией вызовет рост цен на газ. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Эксперт считает, что договор, истекающий в конце 2024 года, будет расторгнут еще раньше, так как формально у сторон есть основания для этого — Россия и Украина упрекают друг друга в нарушении соглашения.
«Я подозреваю, что после окончания нынешнего отопительного сезона весной 2024 года транзит будет остановлен. К этому явно Украину будут подталкивать США, которые хотят окончательно вытеснить Россию с европейского газового рынка», — заявил Юшков в комментарии изданию Lenta.ru.
Аналитик отметил, что объемы газа, идущие транзитом через Украину, уже небольшие, но лишиться их — значит вызвать дополнительный дефицит газа на европейском рынке и спровоцировать рост цены на него.
«Речь не идет о том, что без украинской трубы Европа замерзнет, но это будет фактором для роста цен. Это дополнительный удар по экономике Европы», — подчеркнул Юшков.
Ранее в этот день издание «Страна.ua» опубликовало заявление главы «Нафтогаза» Алексея Чернышова о том, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года.
По словам Чернышова, сейчас Украина не разрывает контракт «исключительно из-за европейских партнеров», которых не хочет ограничить в возможности получать газ и готовиться к зиме.
Действующий договор о транзите газа Москва и Киев подписали в 2019 году. Согласно ему, за пять лет объем поставок топлива должен был составить 225 миллиардов кубометров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что замминистра иностранных дел России Михаил Галузин предрек Киеву и европейским столицам негативные экономические последствия в случае отмены транзита российского газа Украину.
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