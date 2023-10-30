Неизвестный Охлобыстин: что скрывает один из самых харизматичных актеров России

Судьба известного артиста крайне удивительна.

Иван Охлобыстин — харизматичный российский актер с удивительной судьбой. Наш герой пребывал на пике популярности еще в 1990-е, затем внезапно потерял нажитую тяжелым трудом славу в 2000-е, решив всецело посвятить себя служению Церкви. Однако в 2010-е с с храмом распрощался, и тут же с успехом вернул себе былую популярность в кино.

Однако в его биографии есть несколько малоизвестных, но любопытных фактов.

Съел учебник русского языка

В школе знаменитый актер учился не особо хорошо — сильно отставал по русскому языку. Строгий отец — военный врач — пошел тогда на крайние меры. И, как вспоминает сам артист, заставил его съесть пару-другую страниц учебника русского языка. После чего успеваемость юного Вани Охлобыстина резко пошла на взлет.

В первом фильме отказался от собственного имени

В первом своем фильме, мистическом триллере «Нога» 1991-го года, он отказался от собственного имени. Из суеверия снялся под псевдонимом «Иван Чужой».

Есть внебрачный сын?

Актера Дмитрия Лысенкова зрители иногда называют внебрачным сыном Ивана Охлобыстина за фантастическое внешнее сходство. Впрочем, оба артиста от своего потенциального родства напрочь открещиваются.

Иван Охлобыстин добавляет — ему на момент рождения Дмитрия вообще всего шестнадцать лет-то было.

Обожает яркие тату

Тело актера покрыто дерзкими татуировками. Как сам признается — некоторые колол в пьяном виде. К примеру, набил себе символ мертвого байкера — человеческий череп с цветами, изображение коня, дракона и кельтского языческого орнамента.

Одно тату (нагую девушку) Ивану со своего тела пришлось убрать, так потребовала его супруга.

Носит католическую сутану

Иван Охлобыстин причисляет себя к строго православным людям, раньше он служил православным священником. Однако не раз замечен был в католической сутане.

Не прекратил общение с Михаилом Ефремовым

Заслуженный артист России Михаил Ефремов — один из лучших друзей Ивана Охлобыстина. После того, как Ефремов попал «за решетку» после пьяного ДТП со смертельных исходом, Охлобыстин публично отказался прекращать с ним общение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Александр Михайлов повторил судьбу своего героя.