Влад Прохоров впервые вышел в свет с беременной возлюбленной Натальей Гнеушевой

У актера Влада Прохорова и продюсера Натальи Гнеушевой родится дочь в декабре

Премьера фильма «Руки вверх! 2» состоялась в московском киноцентре «Октябрь». На мероприятии 28-летний актер Влад Прохоров, исполнитель роли Сергея Жукова в молодости, появился с беременной избранницей — 49-летней актрисой, агентом и продюсером Натальей Гнеушевой. Прохоров отметил, что с большой радостью ждет пополнения.

«Я считаю, что самое главное в жизни — это твоя реализация, безусловно, как человека, в любой сфере рабочей и твоя семья. Я понимаю, что скоро, например, я стану отцом. И вот уже в декабре моя Наташа подарит мне прекрасную дочку. Имя — решили, да, пока не скажу», — поделился актер.

Прохоров, очевидно, был готов рассказать и то, какое имя выбрали малышке, но Гнеушева его остановила, так как пока хочет сохранить это в тайне. Возлюбленный смиренно согласился и нежно ей улыбнулся. По его мнению, именно на женщине держится дом и мир в семье.

«Наташа у меня очень понимающая. У меня сейчас в сентябре 32 съемочных дня, из них один выходной. Я ничего почти не успеваю, но Наташа, она меня ждет дома, не злится на меня, принимает мою занятость, полностью меня поддерживает, всегда приготовит мне очень вкусную еду, полезную, которая мне необходима для спорта. Я понимаю, что семья будет держаться на тебе, Наташ», — посмеялся Прохоров.

Актер считает, что его мужская задача — обеспечивать близких, любить их и быть надежной опорой. Остальное, судя по всему, на плечах благоверной! Для Прохорова это будет первый ребенок, а для его избранницы — третий. Гнеушева, известная по сериалам «Склифосовский» и «Ищейка», воспитывает двоих сыновей от предыдущих отношений.

«Я прекрасно себя чувствую, все хорошо, позитивно, меня всегда поддерживает Влад, поэтому все супер», — добавила она.

Влад признался, что играть Сергея Жукова было непросто, ведь он не только кумир миллионов и голос, на котором выросло не одно поколение. В первую очередь Жуков — образец преданного отца большого семейства, который умеет любить и заботиться о близких.

Премьера фильма «Руки вверх! 2» в кинопрокате состоится 15 октября. Во втором фильме на первый план выходят личные переживания Сергея Жукова и жизнь за пределами софитов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Водянова впервые появилась на публике спустя месяц после рождения шестого ребенка. Модель пришла с супругом Антуаном Арно на благотворительный гала-ужин в Париже. Для мероприятия она выбрала красное мини-платье с глубоким вырезом и туфли того же оттенка. Водянова улыбалась фотографам, а затем взяла микрофон и произнесла речь перед гостями.

Девочка родилась 2 сентября, ее назвали Анна Наталья Лариса Арно. О беременности стало известно весной: в мае модель украсила обложку французского Vogue с обнаженным животом. От первого брака с Джастином Портманом у Водяновой трое детей. Во втором браке с Антуаном Арно у пары подрастают двое сыновей.

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