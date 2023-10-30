Арктическая ипотека под 2% запускается: кто и где может оформить

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В России запускают арктическую ипотеку под 2% годовых

Фото, видео: Донат Сорокин / ТАСС; 5-tv.ru

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Программа будет действовать до 2030 года и распространится только на первичный рынок.

В России запускают еще одно льготное жилищное кредитование — арктическое. Как пишут «Известия», эта программа похожа на действующую дальневосточную ипотеку.

Заемщики смогут подать документы на займ под 2%. Сниженная ставка будет доступна жителям Ямало-ненецкого автономного округа, севера Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей, Коми и Карелии.

Сделки начнут проводить с 1 ноября. Программа будет действовать до 2030 года и распространится только на первичный рынок.

По задумке властей, минимальные проценты по ипотеке должны остановить отток населения из регионов, которые находятся в арктической зоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России хотят ужесточить правила льготной ипотеки. Жилищный кредит нельзя будет получить без регистрации.

Сейчас многие заемщики покупают жилье с господдержкой в Москве, Петербурге и Краснодарском крае, хотя сами живут в других регионах. Причем квартиры в этом случае, зачастую, берутся для дальнейшей сдачи в аренду или перепродажи.

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Арктическая ипотека под 2% запускается: кто и где может оформить

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