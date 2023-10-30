Когда начнут проектировать КАД-2 вокруг Петербурга

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Проектировать второе кольцо вокруг Петербурга начнут в 2024 году

Фото, видео: 5-tv.ru

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Трасса будет иметь выходы на платную дорогу М11 и будущий Восточный скоростной диаметр

Ранее говорилось, что работы стартуют не раньше 2025 года. Протяженность кольца порядка двухсот километров. Новая магистраль пройдет от Петергофа через Гатчину, Отрадное, Всеволожск, Токсово, Агалатово до пересечения с трассой «Скандинавия».

Кроме этого, трасса будет иметь выходы на платную дорогу М11 и будущий Восточный скоростной диаметр. Строительство объекта очень важно для региона. Это значительно разгрузит дороги. Водители, к примеру, смогут добираться из одного конца области в другой, минуя город.

В правительстве России заявили, что строительство КАД-2 должно занять не более трех лет.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин оценил развитие транспортной системы Петербурга.

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