«Новый импульс»: Хуснуллин оценил развитие транспортной системы Петербурга

Вице-премьер РФ осмотрел ряд строящихся объектов в Северной столице.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Санкт-Петербург, где вместе с губернатором Александром Бегловым провел заседание координационного совета по развитию транспортной системы города и Ленинградской области.

Участники встречи обсудили ход исполнения поручений президента по развитию Петербургского транспортного узла. Перечень из 15 пунктов Владимир Путин утвердил в 2021 году.

Так, Хуснуллин отметил, что Северная столица и Ленинградская область активно развиваются.

«Сегодня осмотрел ряд строящихся социальных объектов, благоустройство, ход дорожных работ. Все показатели перевыполняются. Можно с полной уверенностью сказать, что все поставленные на этот год задачи будут выполнены — и по дорожному строительству, и по ремонту, и по жилищному строительству, и по всем программам, которые реализуются в этих регионах вместе с федеральным центром», — сказал вице-премьер РФ.

Хуснуллин добавил, что за последние годы Петербург серьезно обновил подвижной состав. В городе один из самых молодых автобусных, троллейбусных и трамвайных парков в стране.

Беглов, в свою очередь, добавил, что поручения президента дают новый импульс для развития Петербурга.

«Это касается и транспортной инфраструктуры, дорожного строительства, создания железнодорожных обходов, развития наземного транспорта и метро, причем совместно с Ленинградской областью. Хотел бы от имени петербуржцев сказать слова благодарности нашему президенту, потому что таких масштабных работ и таких масштабных инвестиций никогда не было. Они не сравнимы по затратам ни с КАД, ни с ЗСД, они гораздо больше. И влияют не только на нашу агломерацию, но и на весь северо-запад и всю страну», — отметил губернатор.

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