С 4 июня 2023 — начала расхваленного украинского контрнаступления — ВСУ потеряли более 90 тысяч человек раненными и убитыми. Такими цифрами поделился министр обороны России Сергей Шойгу.

Боевики киевского режима лишились двух танков Leopard немецкого производства за сутки на запорожском направлении.

Попытка атаки была совершена 30 октября около 13:00. По объектам на полуострове киевский режим попытался ударить восемью Storm Shadow. Попытка атаки была отражена дежурными средствами ПВО, все ракеты сбиты.

Квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ялте продана на аукционе. На квартиру претендовали двое. В итоге она ушла из-под молотка за 44 миллиона 356 тысяч рублей.

Доступ к сайтам ведущих российских средств массовой информации (СМИ) в Молдавии будет заблокирован. В списке — сайты ТАСС, «Интерфакса», «Московского комсомольца», «Известий», Пятого канала, РЕН ТВ.