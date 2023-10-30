Украина теряет танки, а Зеленский — квартиру в Крыму: самые важные события дня
Что происходит в зоне СВО и как Молдавия притесняет свободу слова в стране?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; 5-tv.ru
Сегодня, 30 октября, ВСУ несут потери в технике и личном составе, а Зеленский — поддержку и недвижимость. Все подробности — в ежедневной подборке на 5-tv.ru.
Украина теряет танки, а Зеленский — квартиру в Крыму: самые важные события дня
Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Фото: © РИА Новости
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Фото: www.globallookpress.com / Jan Tepass
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
С 4 июня 2023 — начала расхваленного украинского контрнаступления — ВСУ потеряли более 90 тысяч человек раненными и убитыми. Такими цифрами поделился министр обороны России Сергей Шойгу.
Боевики киевского режима лишились двух танков Leopard немецкого производства за сутки на запорожском направлении.
Попытка атаки была совершена 30 октября около 13:00. По объектам на полуострове киевский режим попытался ударить восемью Storm Shadow. Попытка атаки была отражена дежурными средствами ПВО, все ракеты сбиты.
Квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ялте продана на аукционе. На квартиру претендовали двое. В итоге она ушла из-под молотка за 44 миллиона 356 тысяч рублей.
Доступ к сайтам ведущих российских средств массовой информации (СМИ) в Молдавии будет заблокирован. В списке — сайты ТАСС, «Интерфакса», «Московского комсомольца», «Известий», Пятого канала, РЕН ТВ.
Киевский режим сыграл ключевую роль в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее 5-tv.ru расказывал, почему «формула мира» Зеленского — пустышка.