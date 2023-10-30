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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 29

Украина теряет танки, а Зеленский — квартиру в Крыму: самые важные события дня

Что происходит в зоне СВО и как Молдавия притесняет свободу слова в стране?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; 5-tv.ru

Сегодня, 30 октября, ВСУ несут потери в технике и личном составе, а Зеленский — поддержку и недвижимость. Все подробности — в ежедневной подборке на 5-tv.ru.

Украина теряет танки, а Зеленский — квартиру в Крыму: самые важные события дня

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Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

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Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Фото: © РИА Новости

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Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Фото: www.globallookpress.com / Jan Tepass

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

С 4 июня 2023 — начала расхваленного украинского контрнаступления — ВСУ потеряли более 90 тысяч человек раненными и убитыми. Такими цифрами поделился министр обороны России Сергей Шойгу.

Боевики киевского режима лишились двух танков Leopard немецкого производства за сутки на запорожском направлении.

Попытка атаки была совершена 30 октября около 13:00. По объектам на полуострове киевский режим попытался ударить восемью Storm Shadow. Попытка атаки была отражена дежурными средствами ПВО, все ракеты сбиты.

Квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ялте продана на аукционе. На квартиру претендовали двое. В итоге она ушла из-под молотка за 44 миллиона 356 тысяч рублей.

Доступ к сайтам ведущих российских средств массовой информации (СМИ) в Молдавии будет заблокирован. В списке — сайты ТАСС, «Интерфакса», «Московского комсомольца», «Известий», Пятого канала, РЕН ТВ.

Киевский режим сыграл ключевую роль в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru расказывал, почему «формула мира» Зеленского — пустышка.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака