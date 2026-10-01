Путин: премьер Моди очень заинтересован в завершении конфликта на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди очень заинтересован в прекращении конфликта на Украине. У него есть очень хорошие идеи, направленные на поиск взаимоприемлемых решений. Об этом сказал президент России Владимир Путин на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства назвал Моди одним из тех мировых лидеров, кто постоянно ставят вопрос и задаются вопросами о прекращении конфликта на Украине.

«При любой нашей встрече он всегда поднимает эти вопросы, и живо интересуется, и у него идеи есть очень хорошие, направленные на поиск взаимоприемлемых, именно взаимоприемлемых решений», — сказал Путин.

Путин также отметил, что Россия благодарна премьер-министру за его идеи и за стремление к завершению этого конфликта мирным путем и как можно быстрее.

О Международном дискуссионном клубе «Валдай»

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.

С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание клуба состоялось в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последовавшей дискуссии Владимир Путин упомянул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение по поводу конфликта на Украине.

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