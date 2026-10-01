«Есть ли смысл цепляться?»: Путин о судьбе оставшихся территорий ДНР

Темпы продвижения российских войск продолжают нарастать.
Фото, видео: © РИА Новости/Таисия Воронцова; 5-tv.ru
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Путин подчеркнул нелепость Киева в желании зацепиться даже за кусочек земли ДНР
Россия освободит оставшиеся 11% территории Донецкой Народной Республики (ДНР) значительно быстрее, чем за полтора-два года. Об этом президент России Владимир Путин заявил на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Глава государства отметил, что на Украине говорят о возможности удерживать оставшуюся часть территории ДНР еще около полутора лет, а в Европе называют срок до двух лет.
«Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск, о чем я только что сказал, нарастающие темпы», — сказал Путин.
Он также обратился к противнику с вопросом о целесообразности продолжения борьбы за эти территории.
«Если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться?» — заявил российский лидер.
Ранее 5-tv.ru сообщал о боевых действиях в Донецкой Народной Республике. Российские военнослужащие продолжают наносить удары по подразделениям ВСУ, оказавшимся в окружении в Доброполье ДНР. Бойцы 51-й общевойсковой армии действуют в западной и восточной частях города. За прошедшие сутки российские военные уничтожили до 40 боевиков ВСУ.
О Международном дискуссионном клубе «Валдай»
Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»
Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.
С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.
С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.
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