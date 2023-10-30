«С кем они мириться собираются?» Почему «формула мира» Зеленского — пустышка

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 39 0

Политолог Светов: формула мира Зеленского не будет реализована

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент Незалежной Владимир Зеленский выдвинул требования о «ядерной, энергетической и продовольственной безопасности», освобождении пленных, а также восстановлении целостности Украины.

На Мальте прошла третья международная конференция по так называемой «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. По сравнению с предыдущими встречами в Копенгагене и Джидде встреча на Мальте стала самой массовой: всего участие в ней приняли представители 66 стран.

В рамках мероприятия президент Незалежной Владимир Зеленский выдвинул семь основных требований, которые РФ должна соблюдать, чтобы вопрос о мире и окончании противостояния получил воплощение. Со своей стороны чиновник потребовал сохранить «ядерную, энергетическую и продовольственную безопасность», освободить пленных и восстановить территориальную целостность Украины.

В беседе с 5-tv.ru политолог Юрий Светов объяснил, почему в озвученном плане Зеленского очень много минусов, а заодно указал, почему воплощение этой идеи обречено на провал. По словам эксперта, главная оплошность кроется в том, что присутствующие на заседании страны просто не позвали туда Россию, которая фигурирует в украинском конфликте как вторая сторона.

«Все эти переговоры не имеют смысла. Они говорят о перемирии на Украине, но в этих переговорах не принимает участие Россия. Ну как так может быть: обсуждается с участием Украины вопрос перемирия, а дипломатов из России туда не позвали. С кем они мириться собираются? Неужели с теми странами, о присутствии которых они гордо объявили? Это пустое. Они будут толочь воду в ступе. Мы уже видели такого рода переговоры. Условия Зеленского, которые просто теперь выглядят мифологическими, возвращение к границам 1991 года, репатриация — кто будет принуждать Россию выполнять его условия?», — задался вопросом он.

Что касается стороннего влияния на существующий конфликт между Украиной и Россией, то, по словам Светова, даже ООН, призванная заниматься вопросами мирного урегулирования противоречий, все еще не в силах привести в порядок ситуацию вокруг сектора Газа. Вопрос противостояния РФ и Украины и вовсе давно стал камнем преткновения.

«Кто вообще способен нас принудить? Организация Объединенных Наций в секторе Газа ничего не может сделать для того, чтобы там обеспечить хотя бы какое-то перемирие, защитить граждан, а здесь нас будут принуждать. Мы четко сформулировали свое видение проблемы, что разговор об этом должен идти с США, хозяевами Зеленского. Со всеми остальными вести беседы не имеет смысла. Почему именно с США? Потому что Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Россией. Значит он выведен за рамки переговоров», — прояснил реальное положение вещей он.

Кнутов подчеркнул: в ближайшее время Украине стоит всерьез озаботиться вопросами собственной безопасности, поскольку в текущих условиях и с имеющимися проблемами страна находится на грани серьезного кризиса.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Польше на самом деле относятся к Зеленскому.

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