Два месяца спустя: Наталья Рагозина впервые вышла в свет после смерти мужа

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 63 0

Наталья Рагозина впервые вышла в свет после смерти мужа

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Спортсменка появилась на вручении звездной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия».

Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина впервые после смерти супруга вышла в свет. Спортсменку заметили на вручении юбилейной звездной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия» в банкетном зале «Modus». Кадры с мероприятия появились в распоряжении 5-tv.ru.

О смерти третьего супруга Рагозиной — 57-летнего бизнесмена по имени Вадим — стало известно 16 августа. Сама чемпионка информацию о потере мужа не подтверждала, однако на фоне слухов в ее личном блоге появилась неоднозначная публикация: фотография Вадима с их маленькой дочкой с грустным музыкальным сопровождением.

Пресса сочла публикацию Рагозиной своеобразным подтверждением смерти супруга. Появилась информация о том, что проживавший вместе с семьей в Израиле муж спортсменки скоропостижно скончался во время командировки в Москву от внезапной почечной недостаточности. В браке с мужчиной, продлившемся всего около года, 46-летняя Рагозина успела родить дочь Анастасию, которой в сентябре исполнился год.

На ежегодной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия» называют имена самых стильных и успешных звезд шоу-бизнеса. В этом году в число номинантов попали Юлианна Караулова, группа «Винтаж», Мари Краймбрери, Валя Карнавал, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Кети Топурия, Анна Седокова, Ольга Серябкина, Наталья Подольская, Юлия Ковальчук, Нюша, ST и Ассоль, Tasso.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Рагозина перестала выходить на связь после слухов о смерти мужа.

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Два месяца спустя: Наталья Рагозина впервые вышла в свет после смерти мужа

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