Убита горем? Рагозина перестала выходить на связь после слухов о смерти мужа

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 1 231 0

Наталья Рагозина не отвечает на звонки после слухов о смерти мужа

Убита горем? Рагозина перестала выходить на связь после слухов о смерти мужа

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Что же стряслось в личной жизни именитой спортсменки?

Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина перестала отвечать на звонки после слухов в СМИ о смерти ее мужа. Так, при попытках 5-tv.ru дозвониться до спортсменки на том конце провода слышны лишь гудки. 

Информация о смерти 57-летнего избранника спортсменки стала появляться в прессе утром 16 августа. Однако официального подтверждения этого от семьи до сих пор не было. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рагозина на фоне новостей о смерти мужа опубликовала его фото в социальных сетях под грустную музыку. В личном блоге спортсменки появился трогательный кадр без какой-либо подписи, на котором тот обнимает маленькую дочку. 

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