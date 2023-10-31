«Отдает приказы и уходит»: почему Зеленский разозлился на западных союзников

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Рита Миронова
Рита Миронова 21 0

Time: Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине

«Отдает приказы и уходит»: почему Зеленский разозлился на западных союзников

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Президент Украины буквально в истерике после недавно визита в Вашингтон. Полюбовные отношения с Западом закончены?

Президент Украины Владимир Зеленский впал в истерику из-за того, что союзники потеряли интерес к украинскому конфликту. Как пишет журнал Time, неутешительный вывод он сделал после поездки в США.

В первый же день своего визита Зеленский был злым и недовольным, как передают люди из его окружения. По мнению автора статьи, украинский лидер видит, что интерес к его стране в мире утихает.

«Привычный блеск оптимизма, чувство юмора, стремление оживить встречу в военном кабинете шуткой или остроумным анекдотом — все это не сохранилось. Теперь он приходит, получает информацию, отдает приказы и уходит», — рассказал источник.

Зеленский считает происходящее настоящим предательством со стороны Запада. Из-за обострившейся ситуации в Израиле президент боится, что союзники вовсе перестанут выделять помощь Украине.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину финансами и вооружением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой трюк Зеленский стал использовать с союзниками из НАТО.

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