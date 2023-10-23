Театр одного актера: какой трюк Зеленский стал использовать с союзниками из НАТО

FT: Зеленский на встрече с союзниками делал вид, что не борется за их внимание
Фото: REUTERS / Olivier Matthys
Просить финансовой поддержки у Запада становится сложнее, поэтому президент Украины пускает в ход хитрые методы.
Президент Украины Владимир Зеленский делал вид, что не заинтересован во внимании союзников, когда встречался с ними в штаб-квартире НАТО. Об этом пишет газета The Financial Times (FT).
«Зеленский действовал осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за внимание», — написал обозреватель газеты Кристофер Миллер.
В своем материале автор отметил, что на встрече в Брюсселе все обсуждали не проблемы не Украины, а обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Украинцы боятся потерять поддержку Запада, потому что видят, что внимание всего мира переключается на войну в Израиле.
На фоне этих событий, считает Миллер, можно увидеть, как Запад устал от Украины. А потому просить у союзников финансовой поддержки президенту Зеленскому станет сложнее.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, на кого Запад может поменять Владимира Зеленского.
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