Театр одного актера: какой трюк Зеленский стал использовать с союзниками из НАТО

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Рита Миронова
Рита Миронова 37 0

FT: Зеленский на встрече с союзниками делал вид, что не борется за их внимание

Театр одного актера: какой трюк Зеленский стал использовать с союзниками из НАТО

Фото: REUTERS / Olivier Matthys

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Тема:
Украинский кризис

Просить финансовой поддержки у Запада становится сложнее, поэтому президент Украины пускает в ход хитрые методы.

Президент Украины Владимир Зеленский делал вид, что не заинтересован во внимании союзников, когда встречался с ними в штаб-квартире НАТО. Об этом пишет газета The Financial Times (FT).

«Зеленский действовал осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за внимание», — написал обозреватель газеты Кристофер Миллер.

В своем материале автор отметил, что на встрече в Брюсселе все обсуждали не проблемы не Украины, а обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Украинцы боятся потерять поддержку Запада, потому что видят, что внимание всего мира переключается на войну в Израиле.

На фоне этих событий, считает Миллер, можно увидеть, как Запад устал от Украины. А потому просить у союзников финансовой поддержки президенту Зеленскому станет сложнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на кого Запад может поменять Владимира Зеленского.

Тема:
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