Как работают манипуляции? Есть ли способ обезопасить себя от них?

Зачастую с помощью манипуляций другие люди пытаются склонить вас к действиям, которые выгодны им, но не вам. Очень важно научиться распознавать и противостоять таким людям, в простонародье названным манипуляторами. О том, как это сделать, в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог Марина Гогуева.

Как распознать манипулятора

По словам эксперта, существует три вида манипулятивных приемов. В первом случае человек будет говорить вам, что вы никогда не соглашаетесь с его мнением, игнорируете его просьбы и его самого в целом.

Во втором случае манипулятор своими словами и действиями будет говорить о том, что он лучше знает, что для вас хорошо, а что — плохо.

«Вы можете услышать такие фразы: „Я лучше знаю, не качай права, просто молча делай то, что я говорю“», — отметила Гогуева.

Еще один признак манипуляции — это якобы уважительная причина и давление на жалость. Близкий человек сетует вам на здоровье и жизненные дела, и вы неосознанно соглашаетесь ему помочь.

Как перестать реагировать на манипуляции

Первое, что нужно сделать, — это установить для себя цель и идти к ней. Даже в разговоре с близкими нужно устанавливать цель и не отклоняться в сторону.

Вторая рекомендация эксперта — ни в коем случае не оправдываться перед манипулятором. Даже если хочется доказать что-либо, так вы только глубже зайдете в конфликт. Постарайтесь ответить что-то нейтральное.

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