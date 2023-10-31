Задача выполнена: ивановские десантники уничтожили подразделения ВСУ у Артемовска

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Ивановские десантники уничтожили подразделения ВСУ у Артемовска

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

Скопление сил противника разведгруппа обнаружила с помощью беспилотника.

Бронегруппа ивановских десантников уничтожила несколько подразделений ВСУ к северу от Артемовска. Скопление сил противника разведгруппа обнаружила с помощью беспилотника.

Российские экипажи БМД и БМП совершили марш в указанный район, сблизились с наступающими группами неприятеля и открыли шквальный огонь из автоматических пушек. Десантники выполнили боевую задачу.

Противник потерял убитыми и ранеными десятки человек. После боя российские военнослужащие успешно отошли в безопасный район.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России методично уничтожает боевиков ВСУ в районе Марьинки.

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