Они вынуждены сдаваться: армия России методично уничтожает боевиков ВСУ в районе Марьинки
Боевики ВСУ стали чаще сдаваться в плен в районе Марьинки
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
Националисты с каждым днем все ближе к окончательному краху.
Наступательные действия наших военных заставляют украинцев или складывать оружие, или уходить. В районе Марьинки боевики стали все чаще сдаваться в плен.
Там наши батальоны уничтожают вражеские опорные пункты и активно вытесняют ВСУ с укрепленных позиций. В этом убедилась корреспондент «Известий» Изабелла Либерман.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ попали в западню под Артемовском.
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