Они вынуждены сдаваться: армия России методично уничтожает боевиков ВСУ в районе Марьинки

Националисты с каждым днем все ближе к окончательному краху.

Наступательные действия наших военных заставляют украинцев или складывать оружие, или уходить. В районе Марьинки боевики стали все чаще сдаваться в плен.

Там наши батальоны уничтожают вражеские опорные пункты и активно вытесняют ВСУ с укрепленных позиций. В этом убедилась корреспондент «Известий» Изабелла Либерман.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ попали в западню под Артемовском.