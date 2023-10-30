Они вынуждены сдаваться: армия России методично уничтожает боевиков ВСУ в районе Марьинки

Эфирная новость 402 0

Боевики ВСУ стали чаще сдаваться в плен в районе Марьинки

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

Националисты с каждым днем все ближе к окончательному краху.

Наступательные действия наших военных заставляют украинцев или складывать оружие, или уходить. В районе Марьинки боевики стали все чаще сдаваться в плен.

Там наши батальоны уничтожают вражеские опорные пункты и активно вытесняют ВСУ с укрепленных позиций. В этом убедилась корреспондент «Известий» Изабелла Либерман.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ попали в западню под Артемовском.

Тема:
Спецоперация
30 окт
Украина теряет танки, а Зеленский — квартиру в Крыму: самые важные события дня
30 окт
Подливает масла в огонь: что ждет Зеленского после конференции на Мальте
30 окт
«На политических фронтах»: Светов раскрыл истинные мотивы Зеленского на Мальте
30 окт
«Простейший способ»: ВСУ пытаются найти замену танкам Leopard
30 окт
«С кем они мириться собираются?» Почему «формула мира» Зеленского — пустышка
30 окт
«Спрятаться негде»: потери в рядах ВСУ выросли до тревожного уровня
30 окт
ВСУ потеряли два танка Leopard за сутки на запорожском направлении
30 окт
«Единственная фигура»: в Польше рассказали об отношении боевиков к Зеленскому
30 окт
«Безвыходных положений не бывает»: как бойцы ВС РФ чинят технику на передовой
30 окт
«Дроны, как пчелы»: экс-депутат Рады заявил о последствиях наркотиков в ВСУ
Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:13
«Мы задали тренд»: русская порноактриса научила Запад заниматься сексом
19:05
МИД официально сообщил о прекращении соглашения о «безвизе» между РФ и Украиной
19:00
Украина теряет танки, а Зеленский — квартиру в Крыму: самые важные события дня
18:47
Выведут холестерин и укрепят иммунитет: ТОП продуктов для противодействия онкологии
18:38
«На вкус и цвет товарищей нет»: солисты дуэта «ЭЛиПС» о творчестве Инстасамки
18:25
Они вынуждены сдаваться: армия России методично уничтожает боевиков ВСУ в районе Марьинки

Сейчас читают

Почему построившая успешную карьеру Бузова не заводит детей?
Квартиру Зеленского в Ялте продали на аукционе
О массовых кражах оружия: ГБР Украины готовит мотивацию для отставки Зеленского?
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд