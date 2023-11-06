«Застегнута ли ширинка»: Юрий Стоянов верит в приметы

Актеры считаются представителями самой суеверной профессии.

Юрий Стоянов верит в приметы. В этом звезда телевизионной программы «Городок» эксклюзивно признался в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Актеры считаются представителями самой суеверной профессии, ведь такого большого количества примет не найти среди людей других специальностей. Например, есть поверье, что в гримерку нужно заходить с левой ноги, иначе у актера будет не получаться играть свои роли. Также нельзя ронять сценарий, а если такое все-таки произошло, то вне зависимости, куда он упал, стоит сесть на него, какое-то время посидеть, а после этого, взяв его рукой, встать. По мнению представителей актерской среди, невыполнение этих действий приведет проект к провалу или какой-то неприятности. Если же актер нашел гвоздь на сцене, то это, наоборот, к удаче, ведь означает, что вскоре ему предложат новую роль.

Сам Юрий Стоянов верит в небольшое количество примет. Например, он старается не возвращаться, если забыл какую-то вещь.

«Еще очень важная. Это примета, это Станиславский Константин Сергеевич, а мы отмечаем годовщину Московского Художественного театра. <…> Отмечаем юбилей главного драматического театра страны, от которого вообще родился современный театр. Так вот примета есть только одна: проверить застегнута ли ширинка перед выходом на сцену», — не изменяя себе, в шуточной манере отметил актер театра и кино.

Также народный артист России увлекается столярным делом и теперь делает тумбочки, столы, кресла и даже ножи. Все свои творения Стоянов дарит друзьям. Однако актер театра и кино доверяет примете, согласно которой просто так нож отдать нельзя, и хоть копеечку за подаренную кухонную утварь нужно заплатить, иначе случится неприятность. Несмотря на то, что звезда «Городка» следует примете, материальной выгоды от нее никакой.

«Пока ни один не окупился», — смеется актер театра и кино.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Юрий Стоянов серьезно увлекается столярным делом.