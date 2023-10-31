«Мало ли кругом каких глаз»: почему Буланова не показывает беременный живот

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Певица Татьяна Буланова объяснила суеверием свой отказ показать беременный живот

«Мало ли кругом каких глаз»: почему Буланова не показывает беременный живот

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Знаменитость непременно хочет родить своему молодому мужу мальчика и девочку.

Татьяна Буланова категорически отказывается делиться с общественностью планами о пополнении в семье. Певица считает, что это слишком интимная тема, чтобы обсуждать ее публично.

«Это, извините, как средство женской гигиены показать всем, но зачем это нужно? Это очень интимное, закрытое, что я могу обсудить только со своими друзьями. Беременные женщины иногда на фотографиях свой живот показывают. Я из суеверия такого делать никогда не буду: мало ли кругом каких глаз, и хороших, и плохих», — заявила певица в интервью News.ru.

На днях в эфире одного из федеральных каналов 54-летняя Буланова заявила, что готова родить своему новому мужу Валерию Рудневу двоих детей. Знаменитость отметила, что в «идеале» хотела бы мальчика и девочку, и добавила, что надеется реализовать свою мечту в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Татьяна Буланова не заключила брачный контракт с новым мужем, который младше ее на 19 лет.

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