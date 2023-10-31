ХАМАС или ЦБ: кто на самом деле обвалил курс доллара в России

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 33 0

Политолог Бредихин: на падение курса доллара повлиял конфликт на Ближнем Востоке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Влияют ли внешнеполитические события на экономические процессы внутри России?

С чем связано падение курса доллара до 92 рублей впервые со 2 августа? Опрошенные 5-tv.ru эксперты называют главной причиной этого повышение ЦБ ключевой ставки до 15%.

Еще одна возможная причина — разгоревшийся на Ближнем Востоке конфликт. За скачками валют всегда кроются «политические конструкты», убежден политолог Антон Бредихин.

«Соответственно, главный дестабилизирующий фактор — это ближневосточный конфликт. Я уверен, что при дальнейшем накале взаимоотношений и разгорании конфликта, при включении в него новых акторов будут наблюдаться новые скачки курса доллара и других валют на мировом рынке», — считает специалист.

При этом политолог Армен Гаспарян, напротив, уверен, что курс доллара в России не связан с внутренней или внешней политикой. Эксперт убежден, что курс целиком зависит от действий регулятора — то есть ЦБ.

«Причем здесь события на Ближнем Востоке? Какое отношение Ближний Восток как таковой имеет к экономическим процессам внутри России, объясните мне? Наверное, к курсовке имеет большее отношение политика Центробанка, правда? Его руководство, что, находится на Ближнем Востоке? Я об этом не слышал. По-моему, они в Москве сидят», — иронизирует он.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Гаспарян напомнил, что сейчас — не 90-е годы, когда рубль был жестко привязан к доллару, и люди начинали день с того, что изучали курс валют. Теперь экономика страны привязана к рублю, и многие россияне вообще не следят за курсом американской валюты, потому что это во многом потеряло смысл.

«Вся эта истерика идет в основном в соцсетях, ее очень мало в реальной экономической составляющей. Если бы человек получал зарплату или оплачивал ЖКХ в долларах, тогда я могу понять. А когда у тебя все в рублях, но ты целыми днями ноешь по поводу этой курсовки, для меня это странно», — подытожил политолог.

Ранее 5-tv.ru писал, как на экономике России скажется увеличение ключевой ставки до 15%.

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
92.02
-1.22 97.93
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:44
Лебединая песня: что будет с Месси после восьмого «Золотого мяча»
16:30
ХАМАС или ЦБ: кто на самом деле обвалил курс доллара в России
16:20
«Вы даже не представляете»: какие проблемы беспокоят 78-летнего Юрия Антонова
16:11
Обыкновенный фашизм: командование ВСУ намеренно ударило по своим на Времьевском выступе
16:03
«За счет других»: Патрушев об использовании США украинского кризиса в свою пользу
15:55
Леденцы, оливковое масло и вазелин: названы неожиданные способы профилактики гриппа

Сейчас читают

Не изменяю: признание жены 78-летнего Петросяна насмешило народ
Начался самый страшный день в году: о чем предупредил священник на Хэллоуин
Политолог: дни Нетаньяху как лидера Израиля сочтены

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд