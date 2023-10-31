ХАМАС или ЦБ: кто на самом деле обвалил курс доллара в России

Влияют ли внешнеполитические события на экономические процессы внутри России?

С чем связано падение курса доллара до 92 рублей впервые со 2 августа? Опрошенные 5-tv.ru эксперты называют главной причиной этого повышение ЦБ ключевой ставки до 15%.

Еще одна возможная причина — разгоревшийся на Ближнем Востоке конфликт. За скачками валют всегда кроются «политические конструкты», убежден политолог Антон Бредихин.

«Соответственно, главный дестабилизирующий фактор — это ближневосточный конфликт. Я уверен, что при дальнейшем накале взаимоотношений и разгорании конфликта, при включении в него новых акторов будут наблюдаться новые скачки курса доллара и других валют на мировом рынке», — считает специалист.

При этом политолог Армен Гаспарян, напротив, уверен, что курс доллара в России не связан с внутренней или внешней политикой. Эксперт убежден, что курс целиком зависит от действий регулятора — то есть ЦБ.

«Причем здесь события на Ближнем Востоке? Какое отношение Ближний Восток как таковой имеет к экономическим процессам внутри России, объясните мне? Наверное, к курсовке имеет большее отношение политика Центробанка, правда? Его руководство, что, находится на Ближнем Востоке? Я об этом не слышал. По-моему, они в Москве сидят», — иронизирует он.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Гаспарян напомнил, что сейчас — не 90-е годы, когда рубль был жестко привязан к доллару, и люди начинали день с того, что изучали курс валют. Теперь экономика страны привязана к рублю, и многие россияне вообще не следят за курсом американской валюты, потому что это во многом потеряло смысл.

«Вся эта истерика идет в основном в соцсетях, ее очень мало в реальной экономической составляющей. Если бы человек получал зарплату или оплачивал ЖКХ в долларах, тогда я могу понять. А когда у тебя все в рублях, но ты целыми днями ноешь по поводу этой курсовки, для меня это странно», — подытожил политолог.

Ранее 5-tv.ru писал, как на экономике России скажется увеличение ключевой ставки до 15%.