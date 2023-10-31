Сборную России по хоккею на Олимпиаде — 2026 включили в одну группу с США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

IIHF предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады — 2026

Сборную России по хоккею на Олимпиаде — 2026 включили в одну группу с США

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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За российской командой «забронировали» место на случай ее допуска к турниру.

Международная федерация хоккея (IIHF) предварительно допустила сборную России до участия в Олимпиаде‑2026. Это следует из опубликованных на сайте федерации предварительных составов групп.

Для российской сборной закреплено место в группе С на тот случай, если будет принято решение по ее возвращению на турниры под эгидой международной федерации.

В случае допуска на Олимпиаду россияне могут встретиться с командой США. Другие участники группы С пока неизвестны.

Предварительные составы групп хоккейного турнира Олимпиады-2026Предварительные составы групп хоккейного турнира Олимпиады-2026. Фото: IIHF

Сборная Белоруссии также предварительно включена в группу D, где ее соперниками будут команды Словакии и Казахстана.

Национальные хоккейные сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF в 2022 году. Решение об их участии в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии международная федерация должна принять в апреле следующего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международная федерация спорта слепых (IBSA) приостановила членство в организации России и Белоруссии на 2024 и 2025 годы.

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