«Бессмысленно»: в США заявили об отсутствии угрозы от РФ для Восточной Европы

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Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

Макгрегор: Россия не представляет угрозы для стран Восточной Европы

«Бессмысленно»: в США заявили об отсутствии угрозы от РФ для Восточной Европы

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

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Белый дом боится, но все равно разворачивает войска. И это на фоне того, что армия РФ признана сильнейшей в мире, согласно данным СМИ.

Соединенные Штаты Америки (США) развернули свои войска в разных странах на случай нападения России на Восточную Европу, но это бессмысленно. Такое заявление сделал советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на странице в соцсети X.

«Большая часть ее (американской армии. — Прим. ред.) боевой мощи бессмысленно развернута в Польше, Румынии и странах Балтии для защиты от России, которая не имеет ни малейшего намерения нападать на Восточную Европу», — подчеркнул он.

Кроме того, сейчас численность ВС США меньше, чем когда-либо. По словам Макгрегора, американские войска уже не могут поднять в воздух пять тысяч истребителей и сотни бомбардировщиков, как это было в 1991 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, российская армия признана сильнейшей в мире. По данным рейтинга издания U.S. News & World Report, Россия получила 100 баллов в двух категориях. Второе и третье места в рейтинге армий заняли США и Китай.

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