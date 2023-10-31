Маньяк из соцсетей: убийца выбирал своих жертв по постам в интернете

В доме преступника нашли более 240 человеческих костей. Мужчине пришлось признать свою вину.

В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство девяти человек. Мужчина находил в социальных сетях девушек, которые делились мыслями о суициде. Подробности преступлений приводит издание The Straits Times.

Такахиро Сираиси знакомился со своими жертвами в социальной сети Twitter, сейчас Х, в 2017 году. При этом убийца выбирал тех, кто публикует посты с описанием собственных суицидальных настроений. После маньяк приглашал жертв к себе домой, где и расправлялся, а тела расчленял и хранил. В общей сложности Сираиси убил восемь девушек и одного молодого человека, который случайно оказался свидетелем преступления.

Убийцу поймали, когда расследовали исчезновение 23-летней девушки. В итоге полиция вышла на след маньяка. При обыске в его квартире площадью 13,5 квадратных метров правоохранители нашли части тел жертв, а также 240 фрагментов человеческих костей.

Стоит отметить, что преступник сознался в убийствах. Защита настаивала на том, что преступник якобы исполнял желания жертв, которые высказывали суицидальные мысли, однако суд посчитал доводы неубедительными и приговорил 30-летнего японца к смертной казни.

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