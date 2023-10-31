Маньяк из соцсетей: убийца выбирал своих жертв по постам в интернете

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 37 0

Такахиро Сираиси знакомился с девушками в интернете, приглашал домой и убивал

Маньяк из соцсетей: убийца выбирал своих жертв по постам в интернете

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Читайте нас в: Дзен Новости

В доме преступника нашли более 240 человеческих костей. Мужчине пришлось признать свою вину.

В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство девяти человек. Мужчина находил в социальных сетях девушек, которые делились мыслями о суициде. Подробности преступлений приводит издание The Straits Times.

Такахиро Сираиси знакомился со своими жертвами в социальной сети Twitter, сейчас Х, в 2017 году. При этом убийца выбирал тех, кто публикует посты с описанием собственных суицидальных настроений. После маньяк приглашал жертв к себе домой, где и расправлялся, а тела расчленял и хранил. В общей сложности Сираиси убил восемь девушек и одного молодого человека, который случайно оказался свидетелем преступления.

Убийцу поймали, когда расследовали исчезновение 23-летней девушки. В итоге полиция вышла на след маньяка. При обыске в его квартире площадью 13,5 квадратных метров правоохранители нашли части тел жертв, а также 240 фрагментов человеческих костей.

Стоит отметить, что преступник сознался в убийствах. Защита настаивала на том, что преступник якобы исполнял желания жертв, которые высказывали суицидальные мысли, однако суд посчитал доводы неубедительными и приговорил 30-летнего японца к смертной казни.

Ранее 5-tv.ru писал о жуткой истории о паре кровожадных убийц из США.

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
92.02
-1.22 97.93
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:12
Группа журналистов «Известий» пострадала на месте обстрела в Донецке
21:09
Женщину во Франции застрелили из-за угрозы устроить теракт
20:55
Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Волгоградской области
20:51
Уникальная комедия: ТОП-6 интересных фактов о фильме «Джентльмены удачи»
20:33
«Новый раунд ограничений»: раскрыты детали проекта 12-го пакета санкций ЕС
20:15
Маньяк из соцсетей: убийца выбирал своих жертв по постам в интернете

Сейчас читают

Не изменяю: признание жены 78-летнего Петросяна насмешило народ
Начался самый страшный день в году: о чем предупредил священник на Хэллоуин
Политолог: дни Нетаньяху как лидера Израиля сочтены
«Никакие таблетки это не лечат»: звездный десант высадился в госпитале Бурденко

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд