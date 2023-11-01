«Ненавидит человечество»: Илон Маск раскритиковал Джорджа Сороса

Ярому русофобу крепко досталось от владельца Space X и Teslа.

Ярому русофобу крепко досталось от владельца Space X и Teslа. Маск назвал Сороса человеконенавистником во время интервью с журналистом Джо Роганом.

«На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне», — заявил владелец социальной сети X.

По его мнению, Сорос добивается политических побед благодаря манипуляциям на нужных ему чиновников, таким образом он управляет частью важных процессов в США. Илон Маск согласился, что Сорос не меняет законы и не нарушает их, но точно понимает, как их исполнять в нужную сторону для своих нужд.

Конфликт Маска и Сороса длится достаточно давно, сейчас он разгорается с новой силой. Владелец Tesla планирует судиться с миллиардером из-за его ярой русофобии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Израиле захотели разорвать все отношения со Starlink после слов Илона Маска.