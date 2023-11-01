«Ненавидит человечество»: Илон Маск раскритиковал Джорджа Сороса

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

Илон Маск назвал Джорджа Сороса человеконенавистником

«Ненавидит человечество»: Илон Маск раскритиковал Джорджа Сороса

Фото: www.globallookpress.com / M. Popow

Читайте нас в: Дзен Новости

Ярому русофобу крепко досталось от владельца Space X и Teslа.

Ярому русофобу крепко досталось от владельца Space X и Teslа. Маск назвал Сороса человеконенавистником во время интервью с журналистом Джо Роганом.

«На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне», — заявил владелец социальной сети X.

По его мнению, Сорос добивается политических побед благодаря манипуляциям на нужных ему чиновников, таким образом он управляет частью важных процессов в США. Илон Маск согласился, что Сорос не меняет законы и не нарушает их, но точно понимает, как их исполнять в нужную сторону для своих нужд.

Конфликт Маска и Сороса длится достаточно давно, сейчас он разгорается с новой силой. Владелец Tesla планирует судиться с миллиардером из-за его ярой русофобии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Израиле захотели разорвать все отношения со Starlink после слов Илона Маска.

+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
92.02
-1.22 97.93
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:50
Президент ФИФА подтвердил место проведения чемпионата мира в 2034 году
4:32
«Ненавидит человечество»: Илон Маск раскритиковал Джорджа Сороса
4:14
Гробы со стразами и QR-кодами: в Москве открылась похоронная выставка
3:56
Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем
3:38
Жена — боевая подруга: как поддержать мужа, когда у него неприятности
3:20
Пижамная вечеринка: певица МакSим устроила праздник после лечения от алкоголизма

Сейчас читают

Не изменяю: признание жены 78-летнего Петросяна насмешило народ
Начался самый страшный день в году: о чем предупредил священник на Хэллоуин
Политолог: дни Нетаньяху как лидера Израиля сочтены
«Вера в добро»: Ольга Кабо объяснила феномен популярности сказок

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд