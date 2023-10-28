В Израиле захотели разорвать все отношения со Starlink после слов Илона Маска
Израиль прекратит работать со Starlink из-за решения Маска по работе сети в Газе
Фото: dpa/picture-alliance / ТАСС
Американский миллиардер принял решение использовать спутниковую систему в секторе Газа.
Израиль принял решение разорвать все отношения с компанией Space X, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, из-за его желания использовать спутниковую систему Starlink для помощи сектору Газа. Об этом сообщил министр связи Израиля Шломо Караи.
«Может быть, Маск пожелает обусловить это (решение) освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех! До тех пор возглавляемое мной министерство связи разорвет все связи со Starlink», — сообщил он изданию Ynet.
По словам политика, ЦАХАЛ готов использовать разные средства для борьбы с решением Маска, так как исходя из позиции еврейского государства, ХАМАС использует связь для осуществления «террористической деятельности».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Эрдоган пригрозил Западу войной.
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