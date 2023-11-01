Ищите лед: стоит ли спешить при кровотечении из носа и как это остановить

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 29 0

Терапевт Видяскин: остановить кровь из носа можно холодным компрессом

Ищите лед: стоит ли спешить при кровотечении из носа и как это остановить

Фото: Depositphotos / photography33

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Правильный порядок действий при этой неприятной ситуации.

Носовое кровотечение можно остановить прикладыванием холодного компресса на область переносицы и заднюю поверхность шеи. Об этом изданию NEWS.ru рассказал терапевт Игорь Видяскин.

Для этого следует взять смоченную в очень холодной воде салфетку или ледяной компресс. Последний следует приложить к переносице или затылку, что сузит сосуды и уменьшит кровотечение.

Сесть необходимо прямо, чуть наклонив голову, запрокидывать нос назад не стоит. Иначе кровь может попасть в горло, появится тошнота.

После этого надо сдавить мягкие ткани носа — не кость — и держать пять-десять минут. Также можно использовать ватные тампоны, смоченные перекисью водорода — их следует скатать валиками и поместить в пазухи носа, советует врач.

После того, как кровь остановится, не стоит сморкать нос, выбивать остатки кровяных сгустков из носа или пить горячие напитки. Если кровь из носа идет больше 20 минут или даже усиливается, нужно обратиться к врачу, как и в случае постоянных кровотечений такого рода.

Ранее 5-tv.ru называл ТОП-5 причин кровотечения из носа.

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