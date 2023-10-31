Признак скорой смерти? ТОП-5 причин кровотечения из носа

Стоит ли бить тревогу при такой симптоматике?

Причиной кровотечения из носа может стать сухость слизистой. Об этом изданию NEWS.ru рассказал врач-терапевт Игорь Видяскин.

Он объяснил, что в холодное время года, а также в регионах с сухим климатом в носу могут образовываться микротрещины. Также такие симптомы могут свидетельствовать о различного рода заболеваниях.

В частности, это может быть признаком ринита и синусита, так как они вызывают нарушения кровотока в сосудах, а также свидетельствовать об артериальной гипертонии. Еще одна возможная причина кровотечений из носа — проблемы со свертываемостью крови, но в этом случае кровотечения будут длительными.

Наконец, прием некоторых препаратов, таких как антиагреганты и антикоагулянты, которые понижают свертываемость крови, также может привести к такому эффекту.

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