ВС России взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Угледаром

В результате украинским боевикам пришлось сдаться в плен нашим войскам.
Фото: Reuters / STRINGER
Мотострелки восточной группировки Вооруженных сил РФ в рамках спецоперации взяли под контроль опорный пункт украинских войск под Угледаром. Об этом сообщает командир роты с позывным «Чех».
«На момент, когда наши парни зашли в их опорник, на позиции было десять человек. Трое из них спали. Когда они поняли, что наши зашли, завязался бой. Он длился буквально 20 минут», — приводит ТАСС его слова.
В результате в плену под Угледаром оказались четверо украинских боевиков, включая командира отделения. Весь процесс контролировали операторы БПЛА. По словам «Чеха», российские военные, ориентируясь на цели и задачи спецоперации, готовили план захвата несколько дней.
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Мотострелки заходили двумя группами ползком в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, пока одна группа заходила в лоб, другая заползала и очищала опорник, подчеркнул командир российской роты. Итогом операции стало закрепление ВС РФ на данном участке фронта под Угледаром.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru показывал, как российские ракеты уничтожают позиции ВСУ.
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