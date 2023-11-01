ВС России взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Угледаром

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

В результате украинским боевикам пришлось сдаться в плен нашим войскам.

ВС России взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Угледаром

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Мотострелки восточной группировки Вооруженных сил РФ в рамках спецоперации взяли под контроль опорный пункт украинских войск под Угледаром. Об этом сообщает командир роты с позывным «Чех».

«На момент, когда наши парни зашли в их опорник, на позиции было десять человек. Трое из них спали. Когда они поняли, что наши зашли, завязался бой. Он длился буквально 20 минут», — приводит ТАСС его слова.

В результате в плену под Угледаром оказались четверо украинских боевиков, включая командира отделения. Весь процесс контролировали операторы БПЛА. По словам «Чеха», российские военные, ориентируясь на цели и задачи спецоперации, готовили план захвата несколько дней.

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Мотострелки заходили двумя группами ползком в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, пока одна группа заходила в лоб, другая заползала и очищала опорник, подчеркнул командир российской роты. Итогом операции стало закрепление ВС РФ на данном участке фронта под Угледаром.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российские ракеты уничтожают позиции ВСУ.

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