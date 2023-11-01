Второй в мире пациент с сердцем свиньи прожил около шести недель

Американцу Лоренсу Фосетту было 58 лет, сообщили в американском медцентре.

В Соединенных Штатах Америки (США) умер второй в мире пациент, которому была сделана операция по трансплантации сердца от свиньи. Об этом сообщила пресс-служба медцентра Мэрилендского университета.

«С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи», — говорится в сообщении.

У Фосетта была терминальная стадия сердечной недостаточности, его признали непригодным для традиционной пересадки сердца. После операции мужчина прожил почти шесть недель. Причем врачи отмечали значительный прогресс у Фосетта, он проводил время с семьей и играл в карты с женой, несмотря на пересаженное сердце свиньи.

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Первая пересадка сердца свиньи человеку была проведена в том же медцентре США, но годом ранее — в 2022-м. Тогда орган от животного получил 57-летний мужчина, страдавший от аритмии. После операции пациент прожил два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина вышел из комы за два часа до отключения системы жизнеобеспечения. Страдающий от редкого наследственного заболевания Кайл Хили очнулся в последний день, который отвели ему врачи.